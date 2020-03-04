موسيماني: سنسجل في الأهلي.. وأحيانًا نفوز بأكثر من 3 أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، أن فريقه يستطيع التسجيل هدفين في شباك الأهلي خلال مباراتهما يوم السبت المقبل.

وأشار موسيماني في تصريحات لصحيفة اندبندنت الجنوب أفريقية، إلى أنه لا يعلم إذا كان الأهلي سيتمكن من تسجيل أهداف خلال اللقاء من عدمه.

وقال المدير الفني لصنداونز: "إذا سألنا فايلر، هل تعتقد أنه كان بإمكانك تسجيل هدفين في لقاء الذهاب فبالتأكيد ستكون إجابته هي نعم، أليس كذلك؟".

وأكمل: "الأمر طبيعي، لأنه إذا قال أنه لن يستطيع تسجيل هدفين فإن مشجعي الأهلي لن يكونوا في حالة رضاء عنه".

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وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق عليّ، إذا قلت أنني لن استطيع تسجيل هدفين فإنني سأفقد وظيفتي، لذلك عليّ الحفاظ عليها".

وأوضح: "بالتأكيد يمكننا التسجيل، العام الماضي كنا بحاجة لهدف واحد أمام الوداد ولم نسجله".

واختتم: "أحيانًا نسجل ثلاثة أهداف، وأحيان أخرى أكثر، نستطيع تسجيل هدفين في الأهلي، ولكن هل سيسجلون هم؟ لا أعرف".

ونجح الأهلي في الفوز على صنداونز بهدفين نظيفين، السبت الماضي، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهتهما في العودة بجنوب أفريقيا.