اليوم: الإسماعيلي يستأنف تدريباته لمواجهة الجونة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم الإربعاء إستعدادًا لمواجهة الجونة يوم الإثنين المقبل الموافق 9 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفرنسي ديديه جوميز منح راحة سلبية 24 ساعة للاعبي الدراويش عقب إنتهاء مباراة الإنتاج الحربي الودية التي جمعت بين الفريقين أول

أمس الإثنين.

ومن المقرر أن يعقد جوميز جلسه مع لاعبي الدراويش ليطالبهم فيها بالتركيز في الفترة المقبلة وضرورة الفوز على الجونة قبل التوجه إلى المغرب يوم 12 مارس الجاري لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وكان حقق الإسماعيلي الفوز على نظيره الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي البطولة بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء.

وعلى الصعيد المحلي في بطولة الدوري المصري الممتاز يعاني الدراويش من تراجع النتائج ونزيف النقاط مما يجعله غير قادر على التقدم في جول الدوري الذي يحتل فيه المركز التاسع برصيد 21 نقطة جمعهما من 17 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في ثمانية.