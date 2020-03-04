رياضة | أول تعليق من رونالدو على إصابة والدته الخطيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من رونالدو على إصابة والدته الخطيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالشكر إلى الجماهير على رسائل الدعم التي تلقاها، خلال تواجد والدته في المستشفى للعلاج إثر وعكة صحية.

ووجه رونالدو رسالة لمتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذكر فيها "شكراً لكم على كل رسائل الدعم لوالدتي.

حالتها الآن مستقرة وتتعافى في في المستشفى. أنا وعائلتي نود التقدم بالشكر للفريق الطبي الذي اعتنى بها، ونلتمس جميعاً أن يكون لنا بعض الخصوصية في الوقت الحالي".

وتوجه رونالدو إلى بلاده لزياردة والدته في المستشفى، وثارت الشكوك في البداية حول إمكانية مشاركته في مباراة يوفنتوس التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، أمام ضيفه ميلان في إياب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا، قبل أن يجر الإعلان عن تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بسبب المخاوف من تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.