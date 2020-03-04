رياضة | البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على ضم مهاجم النادي الأهلي خلال المعسكر القادم فى مارس والذى سيتخلله مواجهتان أمام منتخب توجو ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وسيضم حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر مهاجم القلعة الحمراء مروان محسن خلال معسكر توجو، خاصة وأن الجهاز قرر ضم ثلات مهاجمين لأن المعسكر القادم سيشهد مباراتان فى خلال أيام بسيطة، لذلك يسعي الجهاز الفنى للفراعنة أن يكون هناك بدائل جاهزة وخيارات متاحة خلال المباراتان أمام توجو.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب حتى الأن على مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

وكان منتخب مصر قد تعادل فى اول مباراتان تحت قيادة الجهاز الجديد امام كينيا وجزر القمر.