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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تلميح ياباني بتأجيل "أولمبياد طوكيو" بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قالت وزيرة الأولمبياد في اليابان - سيكو هاشيموتو - إن عقد طوكيو مع اللجنة الأولمبية الدولية يسمح بتأجيل المنافسات حتى نهاية العام الجاري.
يأتي هذا وسط مخاوف من أن يجبر فيروس كورونا اللجنة الأولمبية على إلغاء المنافسات.
وتعليقا على استجواب في البرلمان قالت الوزيرة إن العقد يسمح لطوكيو بتأجيل إقامة الألعاب المقرر انطلاقها في 24 يوليو /تموز المقبل، لكن تمتلك اللجنة الأولمبية الدولية وحدها حق إلغاء الألعاب.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قد شدد الأسبوع الماضي على الالتزام بإقامة أولمبياد طوكيو في موعدها
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