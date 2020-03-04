تلميح ياباني بتأجيل "أولمبياد طوكيو" بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت وزيرة الأولمبياد في اليابان - سيكو هاشيموتو - إن عقد طوكيو مع اللجنة الأولمبية الدولية يسمح بتأجيل المنافسات حتى نهاية العام الجاري.



Advertisements

يأتي هذا وسط مخاوف من أن يجبر فيروس كورونا اللجنة الأولمبية على إلغاء المنافسات.

وتعليقا على استجواب في البرلمان قالت الوزيرة إن العقد يسمح لطوكيو بتأجيل إقامة الألعاب المقرر انطلاقها في 24 يوليو /تموز المقبل، لكن تمتلك اللجنة الأولمبية الدولية وحدها حق إلغاء الألعاب.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قد شدد الأسبوع الماضي على الالتزام بإقامة أولمبياد طوكيو في موعدها