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شكرا لقرائتكم بعيدا عن الملعب .. شاهد فايلر مدرب الأهلي مع زوجته ونجله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فايلر
وفرض مسئولو بعثة الأهلي على لاعبي الفريق قائمة الممنوعات التى شددوا على ضرورة تنفيذها في الفندق حتى يستمر التركيز والإنسجام في الفريق بما يُحقق أهداف الأهلي، وفي مقدمة هذه الممنوعات عدم الخروج من الفندق خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني وحوادث السرقة التى تشتهر بها جنوب أفريقيا خاصة بعد السادسة مساءً كما طالب مسئولو البعثة من اللاعبين عدم التواجد في "لوبي" الفندق إلا خلال التجمع من أجل التحرك للتدريبات وكذلك عدم السهر حتى أوقات متأخرة حتى يحصل اللاعبون على الراحة التامة والتى تُساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات والمباراة المرتقبة.
ومن جانبه عقد رينيه فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وباقى أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالفترة التى تسبق مواجهة بطل جنوب أفريقيا، سواء فيما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.
ووضع فايلر برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا،
وحدد فايلر برنامج يتماشي مع توقيت مواجهة صن داونز، للتعود عليه من جانب اللاعبين
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