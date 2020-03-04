شكرا لقرائتكم بعيدا عن الملعب .. شاهد فايلر مدرب الأهلي مع زوجته ونجله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بصحبة زوجته ونجله بعيداً عن المستطيل الأخضر ، ورفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر حالة الطوارئ في بعثة الفريق قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبدأت حالة الجدية والتركيز في فريق الأهلي الذى يرغب في العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة مساء السبت الماضي.



فايلر

وفرض مسئولو بعثة الأهلي على لاعبي الفريق قائمة الممنوعات التى شددوا على ضرورة تنفيذها في الفندق حتى يستمر التركيز والإنسجام في الفريق بما يُحقق أهداف الأهلي، وفي مقدمة هذه الممنوعات عدم الخروج من الفندق خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني وحوادث السرقة التى تشتهر بها جنوب أفريقيا خاصة بعد السادسة مساءً كما طالب مسئولو البعثة من اللاعبين عدم التواجد في "لوبي" الفندق إلا خلال التجمع من أجل التحرك للتدريبات وكذلك عدم السهر حتى أوقات متأخرة حتى يحصل اللاعبون على الراحة التامة والتى تُساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات والمباراة المرتقبة.

Advertisements

ومن جانبه عقد رينيه فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وباقى أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالفترة التى تسبق مواجهة بطل جنوب أفريقيا، سواء فيما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.

ووضع فايلر برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا،

وحدد فايلر برنامج يتماشي مع توقيت مواجهة صن داونز، للتعود عليه من جانب اللاعبين