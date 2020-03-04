شكرا لقرائتكم كواليس سفر بعثة المصرى البورسعيدي إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر ، كواليس سفر بعثة فريق الكرة للمغرب لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد 8 مارس الجارى، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد على ستاد السويس الجديد بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق ، و يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.

كواليس سفر بعثة #المصري إلى المملكة المغربية استعدادًا لمباراة نهضة بركان بالكونفيدرالية#AlMasrySC pic.twitter.com/NqVwaZuGYE — Al-Masry SC (@AlMasrySC) March 4, 2020

وأنهى محمود جابر المدير الإدارى للمصرى البورسعيدى للمغرب ترتيبات إقامة بعثة المصرى فى المغرب حيث سافر للمغرب قبل البعثة بيومين لحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة لتسهيل الأمور على فريق الكرة خشية تعرض اللاعبين للإجهاد.

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى

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وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.