شكرا لقرائتكم نور الشربينى تواجه رنيم الوليلى فى نهائى ويندى سيتى للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهلت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الرابعة عالميًا لسيدات الإسكواش، لمواجهة مواطنتها رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة وادى دجلة، ببطولة ويندى سيتى للإسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجارى.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وفازت نور الشربينى قى مباراة الدور ربع النهائى على الانجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-4, 11-8.

فيما تأهلت رنبم الوليلى عقب فوزها على زميلتها فى وادى دجلة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-9.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

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كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا.