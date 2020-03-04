سوبر كورة.. إياب ربع النهائى.. الأهلى لإزالة آثار الخماسية والزمالك لتكريس العقدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلى والزمالك لخوض اختبارين قويين فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا الأول ضد صن داونز الجنوب أفريقى والثانى ضد الترجى التونسى، فى مواجهات صعبة على ممثلى الكرة المصرية فى دورى الأبطال، خاصة مع قوة المنافسين ورغبتهما فى تحقيق ريمونتادا بموقعتى الإياب فى جنوب أفريقيا وتونس.
وحقق الأهلي الفوز بثنائية نظيفة على صن داونز بينما تغلب الزمالك على الترجى بثلاثة أهداف لهدف فى موقعتى الذهاب على استاد القاهرة، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان الصعود للدور نصف النهائى، بينما يحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان التأهل لقب النهائى أيضا.
وتشهد موقعتا إياب دور الثمانية الأفريقى ظروفا خاصة فى ظل رغبة الأهلى فى تأكيد صعوده للدور التالى على حساب صن داونز، والثأر للهزيمة المدوية التى تعرض لها الفريق الأحمر في نفس الدور من النسخة الماضية بخماسية نظيفة، وقت أن كان الأوروجوانى مارتن لاسارتى يتولى القيادة الفنية لأبناء التتش.
فى المقابل يتطلع الزمالك إلى تحقيق الفوز فى ملعب رادس الذى سيشهد ملحمة قوية من باب سويقة، في ظل رغبته في تأكيد تفوقه على بطل تونس وبطل آخر نسختين بدوري الأبطال، وتكريس عقدته أمام بطل تونس بعد التفوق عليه في تاريخ المواجهات المباشرة وآخرها الفوز عليه مرتين في أسبوعين سواء في السوبر الإفريقي أو ذهاب دور الثمانية، وهو ما يسعى الأبيض لتكراره في موقعة الإياب.
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