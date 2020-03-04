شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فايلر مع زوجته ونجله بعيداً عن الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بصحبة زوجته ونجله بعيداً عن المستطيل الأخضر، ورفع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر حالة الطوارئ فى بعثة الفريق قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وبدأت حالة الجدية والتركيز فى فريق الأهلى الذى يرغب فى العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة مساء السبت الماضى.

وفرض مسئولو بعثة الأهلى على لاعبى الفريق قائمة الممنوعات التى شددوا على ضرورة تنفيذها فى الفندق حتى يستمر التركيز والانسجام في الفريق بما يُحقق أهداف الأهلي، وفي مقدمة هذه الممنوعات عدم الخروج من الفندق خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني وحوادث السرقة التى تشتهر بها جنوب أفريقيا خاصة بعد السادسة مساءً كما طالب مسئولو البعثة من اللاعبين عدم التواجد في "لوبي" الفندق إلا خلال التجمع من أجل التحرك للتدريبات وكذلك عدم السهر حتى أوقات متأخرة حتى يحصل اللاعبون على الراحة التامة والتى تُساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات والمباراة المرتقبة.

ومن جانبه عقد رينيه فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وباقى أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالفترة التى تسبق مواجهة بطل جنوب أفريقيا، سواء فيما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.

Advertisements

ووضع فايلر برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا،

وحدد فايلر برنامج يتماشي مع توقيت مواجهة صن داونز، للتعود عليه من جانب اللاعبين.