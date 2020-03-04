شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس سفر بعثة المصرى للمغرب لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر كواليس سفر بعثة فريق الكرة للمغرب لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، المقرر لها الأحد 8 مارس الجارى، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد السويس الجديد بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ويدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى، لاسيما أن الفاصل بين المدينتين نحو 60 كيلو متراً.

وأنهى محمود جابر المدير الإدارى للمصرى البورسعيدى للمغرب ترتيبات إقامة بعثة المصرى فى المغرب، حيث سافر للمغرب قبل البعثة بيومين لحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة لتسهيل الأمور على فريق الكرة خشية تعرض اللاعبين للإجهاد.

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واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.