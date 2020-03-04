شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يفتح صفحة الجونة فى انطلاقة الدور الثانى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الأربعاء، فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة عشرة للدورى، حيث حصل اللاعبون على راحة أمس الثلاثاء عقب خوض ودية مع الإنتاج الحربى عصر الاثنين الماضى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى 12 مارس الجارى موعداً للسفر للمغرب لملاقاة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، ويحتاج الدراويش فى مواجهة الرجاء لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الاصفر بهدف دون رد .

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس الجارى لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

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وحقق الإسماعيلى فوزاً على فريق أسوان بثلاثة مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما مساء، الجمعة، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

أهدف المباراة سجلها كل من أحمد مدبولى هدف “ركلة جزاء” ومحمد حمدى زكى هدفين بينما سجل إبراهيم جلال هدف أسوان.