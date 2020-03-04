تعرف على مواعيد مباريات "كأس الاتحاد الإنجليزي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في كأس الاتحاد الإنجليزي. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: كأس الاتحاد الإنجليزي Advertisements 09:45 ـ شيفيلد وينزداي VS مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 09:45 ـ توتنهام هوتسبر VS نورويتش سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD 09:45 ـ ليستر سيتي VS برمنجهام سيتي ـ القناة الناقلة: beIN Sports 13HD

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