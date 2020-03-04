بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد وينزداي في كأس الإتحاد الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد وينزداي في أهم مباريات اليوم الأربعاء 4-3-2020 ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الإتحاد الإنجليزي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “هيلسبره”، بمدينة شيفيلد.

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على نظيره شيفيلد وينزداي فريق “التشامبيونشيب”، ضمن مباريات الدور الخامس من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وسيسعى فريق السيتيزينس إلى تحقيق الفوز، من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، وتحقيقه للمرة الخامسة في تاريخه.

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وتأهل السيتي إلى هذا الدور بعد تغلبه على فريق “فولهام”، برباعية نظيفة في الدور الرابع، في المباراة التي أقيمت على “ملعب الإتحاد”.

على الجانب الآخر يدخل فريق شيفيلد وينزداي المباراة، متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، من أجل تحقيق المفاجئة وإقصاء حامل اللقب مانشستر سيتي، من اجل مواصلة مشواره في المنافسة.

وصعد البوم إلى هذا الدور بعد خطف بطاقة التأهل من ملعب فريق “كوينز بارك رينجرز”، في الدور الرابع، بعد تغلبه عليهم بهدفين مقابل هدف واحد.

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