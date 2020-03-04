بث مباشر | مشاهدة مباراة تونس والسنغال في نهائي كأس العرب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة تونس والسنغال في أهم مباريات اليوم الأربعاء 4-3-2020 في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة المقامة بالسعودية.

المباراة التي ستذاع على قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق “خالد اليوسف”، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على استاد “استاد الأمير محمد بن فهد”، بمدينة الدمام، بإدارة من الحكم السعودي “فيصل البلوي”.

يحتضن استاد “الأمير محمد بن فهد”، ختام مباريات بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، حيث يشهد المباراة النهائية بين منتخبي تونس والسنغال.

ويدخل المنتخب التونسي المباراة وعينه على تحقيق اللقب الثاني في تاريخه، بعد تحقيق اللقب الأول لهم في نسخة عام 2012.

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وتأهل نسور قرجاج إلى المباراة النهائية على حساب منتخب المغرب، بعد اكتساحه برباعية نظيفة، في مباراة شهدت تألق “زياد بريمة”، مستقبل فريق الترجي الرياضي.

في المقابل يدخل المنتخب السنغالي المباراة بمعنويات عالية، حيث تأهل إلى النهائي على حساب المنتخب المصري، المرشح الأول للفوز بالبطولة.

وكان المنتخب السنغالي قد تم دعوته كضيف شرف في البطولة، ولكن برهن شباب اسود التيرانجا عن علو كعبه و قدرته على هزم أقوى المنتخبات، ومنهم منتخب الفراعنة، الذي تغلب عليهم 6-5 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين (1-1).

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