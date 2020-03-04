فيروس كورونا يواصل تعطيل اللعبة ويؤجل قمة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

واصل فيروس كورونا تعطيل أبرز المباريات في إيطاليا، بل في العالم أجمع، وهذه المرة يجبر الإتحاد الإيطالي على تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا وفقاً للعديد من وسائل الإعلام الإيطالية.

ورفض مسؤولو الدوري الإيطالي طلب السلطات، لإقامة جميع الأحداث الرياضية القادمة بدون جماهير، وعلى الرغم من عدم انتشار الفيروس في جميع المناطق، إلا ان الاتحاد الإيطالي فضل التأجيل بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

يذكر ان مباراة مباراة الذهاب على ملعب “سان سيرو“، انتهت بالتعادل 1-1 وكانت مباراة العودة ستجري اليوم الأربعاء على ملعب يوفنتوس “آليانز ستاديوم”، قبل أن يأتي قرار السلطات بتأجيل المباراة.

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وتمّ استثناء منطقة “بيمونتي” التي تقع فيها تورينو من الحظر يوم الأحد، وقال يوفنتوس إنّ المباراة ستمضي قدماً بحضور جماهيري.

لكن وكالة أنسا ذكرت أمس الثلاثاء أن مجلس المدينة قرر تأجيل المواجهة، بسبب عدم قدرتهم على تحديد المكان الذي يسافر الجمهور منه بالتحديد، مما يخلق مخاطر على الصحة العامة.

ومن المفترض ان نابولي سيستضيف منافسه الإنتر في المباراة الأخرى غدًا الخميس، ولكن لم يتم تأكيد إقامة المباراة حتى الآن، في ظل هذا التصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل إيطاليا.