رياضة | صراع إسباني شرس على نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إسباني شرس على نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صراع شرس حاليا بين الكبيرين ريال مدريد الإسباني وغريمه التقليدي برشلونة على ضم السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي.

وأكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مهتميّن بضم كوليبالي مشيرة إلى أن إدارة الملكي والبارسا استفسرا من نابولي عدة مرات حول مدى إمكانية التعاقد مع نجم السنغال في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي طلبا أيضًا معلومات من البارتينوبي بشأن موقف كوليبالي من الرحيل.

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وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن احتراف كوليبالي ارتبط مؤخرًا ارتبط بقوة بالرحيل إلى باريس سان جيرمان وذلك من أجل تعويض البرازيلي تياجو سيلفا الذي سينتهي عقده في حديقة الأمراء الصيف المقبل.

كما عززت هذه التكهنات بعدما ذُكر أن كوليبالي يستعد لشراء منزل في مدينة باريس تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا لعب 21 مباراة مع نابولي منذ بداية الموسم في كافة البطولات.