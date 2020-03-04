رياضة | زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن عودة ماريانو دياز نجم ريال مدريد للمشاركة مرة أخرى مع الملكي في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة يوم الأحد الماضي وذلك ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وذكر الإعلامي الموثوق خوسيه لويس سانشيز عبر البرنامج الإسباني Jugones أن ماريانو دياز شارك في اللحظات الأخيرة من المباراة في وقت كان الفريق الملكي متقدماً فيه بهدف نظيف قبل أن يسجل اللاعب الهدف الثاني لصالح الميرينجي.

وأفاد خوسيه لويس سانشيز بأن ماريانو دياز لم تعجبه تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب نهاية كلاسيكو الأرض.

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وأوضح الإعلامي الإسباني أن المدير الفني الفرنسي أكد في تصريحاته الصحفية بعد كلاسيكو الأرض بأن ماريانو دياز يعتبر المهاجم الثالث للفريق، الأمر الذي أثار إستغراب المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا.

وأشار الإعلامي الإسباني إلى أن ماريانو دياز لم يلعب هذا الموسم سوى أقل من 50 دقيقة فقط.

وحسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني في يناير الماضي مصير بعض لاعبي الفريق وسمح لهم بالرحيل عن صفوف ناديه في الميركاتو الشتوي الحالي بسبب عدم حصولهم على الوقت الكافي من أجل اللعب في الموسم الحالي.

وقال زيدان في تصريحات صحفية :"هناك لاعبون لم يحصلوا على دقائق كافية من أجل اللعب هذا الموسم، إنها مشكلة للجميع، نحرص على الحديث معهم باستمرار حول هذا الأمر، من الآن وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، قد تحدث أمور عدة في صفوف النادي".

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد سيركز أكثر على قائمة الراحلين في الميركاتو الشتوي الحالي على رأسهم ماريانو دياز الذي يغيب عن تشكيلة زيدان بالكامل هذا الموسم دون الحصول على أية دقيقة للعب في الدوري الإسباني بالإضافة إلى إبراهيم دياز الذي اكتفى بالظهور في 40 دقيقة في 4 مواجهات مختلفة.