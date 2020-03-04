رياضة | طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف الطبي الألماني "هيرمان ماير" بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي، بشأن الموقف الطبي لنجم خط وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر حمدي فتحي.

وأكد ماير في تقريره، أن الحالة الطبية لحمدي فتحي مطمئنة للغاية، وأنه يستجيب بشكل جيد للبرنامج الطبي والبدني الذي يخضع له.

وأشار مصدر مقرب من الفريق الأحمر، أن حمدي فتحي يقوم بتنفيذ البرنامج المخصص بشكل جيد في مقر النادي الأهلي.

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وأضاف المصدر، أن موعد عودة فتحي للملاعب مرة أخرى، سيتحدد بناءاً على إستجابة اللاعب ورؤية الخبير الألماني وليس الجهاز الطبي للأهلي، وذلك بسبب أن ماير هو من قام بإجراء الجراحة له".

وكان ماير قد أعلن أن فترة تأهيل حمدي فتحي ستبلغ 9 أشهر، لكنه شدد في الوقت ذاته أنه يتحسن بشكل ملحوظ.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة قوية في غضروف الركبة، أثناء تواجده في تجمع منتخب مصر الأول في شهر نوفمبر الماضي، أثناء خوض غمار تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون عام 2021.

يذكر أن حمدي فتحي إنضم للأهلي في يناير عام 2019 قادماً من إنبي، وأصبح أحد أهم أعمدة الفريق ومنتخب مصر الأول.