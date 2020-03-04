شكرا لقرائتكم على فرج يتأهل gنهائى بطولة ويندى سيتى للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميا لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة ويندى سيتى للإسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجارى.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وفاز على فرج فى مباراة الدور نصف النهائى على مواطنه طارق مؤمن بطل العالم والمصنف الثالث عالميا بنتيجة 3/0، فى مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:12-10, 11-2, 11-8.

Advertisements

فيما ودع كريم عبد الجواد لاعب الأهلي، البطولة، من نصف النهائى عقب خسارته أمام النيوزيلاندى بول كول المصنف الخامس عالميا بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 80 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 6-11, 11-9, 11-9.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا.