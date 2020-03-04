شكرا لقرائتكم تعرف على سر استبعاد محمد عبد الغنى من مواجهة الزمالك والترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اشتكى محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، من تجدد آلام العضلة الضامة، فى المران الأخير للفريق قبل سفر البعثة إلى تونس، استعدادا لخوض مباراة الترجى التونسى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إطار منافسات إياب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
تسبب تجدد شكوى عبدالغنى من العضلة الضامة، فى استبعاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لمدافع الأبيض من قائمة الفريق التى سافرت إلى تونس لخوض المباراة المرتقبة أمام الترجى التونسى، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى فى مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد القاهرة.
يذكر أن مسئولى الزمالك قد حجزوا لتدريب الفريق اليوم الأربعاء، على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستقام على استاد رادس، بعدما غادرت البعثة على متن طائرة خاصة، تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق بسبب توالى الرحلات الخارجية فى الفترة الأخيرة.
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