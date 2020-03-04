شكرا لقرائتكم الجبلاية يسابق الزمن لإنهاء الدوري قبل برنامج المنتخب الأولمبي .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسابق اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الزمن من أجل إنهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم يوم 20 يونيو المقبل، لمنح الفرصة أمام المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب لتنفيذ برنامجه استعدادا لخوض منافسات طوكيو 2020، التي تنطلق في يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، جدول مباريات الدورى العام كاملا يوم 15 مارس الجارى بعد وضوح موقف الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى في البطولات الافريقية سواء دورى الأبطال الإفريقى أو الكونفدرالية، سواء باستكمال المشوار والتأهل إلى نصف النهائي أو الخروج.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يوميا في الدور الثانى من عمر الدورى العام ، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو في جميع مباريات الدور الثانى بالدورى كما تم الإعلان من قبل.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل ، كما حددت المسابقات يوم 5 مارس لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19 حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.

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وأعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و 20 ، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

ويتقابل الأهلي مع سموحه يوم 11 مارس و الاتحاد السكندري مع الزمالك يوم 12 مارس المقبل فى الجولة الـ18 للدوري

تنطلق مباريات الدور الثاني للدوري يوم 9 مارس بمباراة الإسماعيلي و الجونة .

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى –فيفا- سارة سولي على تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة لأربع سنوات مقبلة.

وبالتالي سيتم استبعاد أي عضو ينطبق عليه بند الـ8 سنوات من الانتخابات المقبلة ويعد أبرزهم سيف زاهر وخالد لطيف وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح ممن تواجدوا في الانتخابات الماضية لمدة دورتين.