شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة الممنوعات في جنوب أفريقيا قبل موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر حالة الطوارئ في بعثة الفريق قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبدأت حالة الجدية والتركيز في فريق الأهلي الذى يرغب في العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة مساء السبت الماضي.

وفرض مسئولو بعثة الأهلي على لاعبي الفريق قائمة الممنوعات التى شددوا على ضرورة تنفيذها في الفندق حتى يستمر التركيز والإنسجام في الفريق بما يُحقق أهداف الأهلي، وفي مقدمة هذه الممنوعات عدم الخروج من الفندق خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني وحوادث السرقة التى تشتهر بها جنوب أفريقيا خاصة بعد السادسة مساءً كما طالب مسئولو البعثة من اللاعبين عدم التواجد في "لوبي" الفندق إلا خلال التجمع من أجل التحرك للتدريبات وكذلك عدم السهر حتى أوقات متأخرة حتى يحصل اللاعبون على الراحة التامة والتى تُساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات والمباراة المرتقبة.