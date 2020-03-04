3 مخاوف تواجه المصرى البورسعيدى فى المغرب قبل مواجهة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فريق النادى المصرى البورسعيدى يواجه 3 مخاوف خلال تواجده في المغرب لملاقاة نهضة بركان، فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد 8 مارس الجاري.
ويسعى الفريق البوسعيدي إلى تحقيق الفوز لتعويض نتيجة لقاء الذهاب، حيث يرصد الخليج 365 مخاوف الفريق قبل مواجهة نهضة بركان في التقرير التالى:
فيروس كورونا
تسيطر مخاوف فيروس كورونا على بعثة الفريق البورسعيدى، وذلك في ظل اقتراح الحكومة المغربية يإيقاف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، حيث سيتم التأكد عن طريق الاتحاد الأفريقى والسفارة المغربية، وكذلك التواصل مع السفير المصرى في المغرب للاستفسار عن مدى صحة المعلومة، على أن يتم اتخاذ كل ما يلزم لتفادى أى ضرر.
كما أن نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على أرض الفريق البورسعيدى غير مطمئنة في ظل التعادل بنتيجة 2 / 2 وتصعب مأمورية المصرى خارج الديار، حيث سيكافح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الجماهير التي عادت غير راضية عن النتيجة، فضلا عن رغبة اللاعبين أنفسهم بتحقيق نتيجة أفضل في ظل التواجد الجماهيرى الكثيف.
بينما أكد طارق العشرى المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى أن الفرصة مازالت أمام الفريق لانتزاع بطاقة الصعود بمباراة إياب دور الثمانية أمام نهضة بركان المغربى، ببطولة الكونفدرالية.
الإصابات وتراجع المستوى
كما يعانى أيضا فريق المصرى من تراجع في مستوى بعض اللاعبين الأساسيين وإصابة حارس المرمى الأساسى البعيد عن الملاعب منذ شهر فبراير الماضى لإصابة في كسر بالإصبع.
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