رياضة | مفاجأة .. برشلونة فشل في ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة .. برشلونة فشل في ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ماريانو دياز نجم ريال مدريد عاد للتألق عندما دخل في الدقائق الأخيرة من كلاسيكو الأرض أمام برشلونة وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للفريق الملكي الذي حسم المواجهة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة الذي تضرر من هدف ماريانو دياز كان قد حاول التعاقد مع مهاجم ريال مدريد في وقت سابق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي الكاتالوني حاولت التعاقد مع ماريانو دياز في عام 2016 لكي تضمه إلى فريق الرديف في ذلك الوقت.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ماريانو دياز استمر مع ريال مدريد في وقتها وبعد فترة فضل الإنضمام إلى أوليمبيك ليون الفرنسي الذي تألق معه قبل العودة سريعا إلى صفوف الملكي.

وحسم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني في يناير الماضي مصير بعض لاعبي الفريق وسمح لهم بالرحيل عن صفوف ناديه في الميركاتو الشتوي الحالي بسبب عدم حصولهم على الوقت الكافي من أجل اللعب في الموسم الحالي.

وقال زيدان في تصريحات صحفية :"هناك لاعبون لم يحصلوا على دقائق كافية من أجل اللعب هذا الموسم، إنها مشكلة للجميع، نحرص على الحديث معهم باستمرار حول هذا الأمر، من الآن وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، قد تحدث أمور عدة في صفوف النادي".

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد سيركز أكثر على قائمة الراحلين في الميركاتو الشتوي الحالي على رأسهم ماريانو دياز الذي يغيب عن تشكيلة زيدان بالكامل هذا الموسم دون الحصول على أية دقيقة للعب في الدوري الإسباني بالإضافة إلى إبراهيم دياز الذي اكتفى بالظهور في 40 دقيقة في 4 مواجهات مختلفة.