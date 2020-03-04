رياضة | مستوى الدوري المصري يسبب صداع في رأس جهاز المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوى الدوري المصري يسبب صداع في رأس جهاز المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مستوي اللاعبين المصريين في الدوري الممتاز بالموسم الحالي يمثل صداعًا في رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، والذي يستعد لخوض مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021 يومي 26، 29 مارس الجاري.

حسام البدري أبدي قلقه وانزعاجه بسبب تراجع مستوي اللاعبين المصريين وخاصة في القطبين الأهلي والزمالك مع تألق اللاعبين الأجانب مثل علي معلول وأجايي، وأشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي، مما قد يؤثر على منتخب مصر بشكل كبير.

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وأفادت مصادر أن هناك حالة حيرة تسيطر على الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب تذبذب مستوي اللاعبين المصريين، وتراجع الأداء خاصة خلال المباريات الإفريقية للأندية المصرية، مؤكدًا أن ذلك يضر منتخب الفراعنة قبل الارتباطات الهامة في تصفيات أمم إفريقيا.

ويستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر للإعلان عن القائمة المستدعاة لمعسكر الفراعنة القادم لمواجهتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا، ويحرص جهاز الفراعنة لمتابعة جميع المباريات للاستقرار على أفضل العناصر لتنضم للمنتخب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين بعدما تعادل فى أول مباراتين، ويتصدر منتخب جزر القمر بـ4 نقاط يليه كينيا بنقطتين وأخيرا توجو رابعا بنقطة واحدة.