شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع حالة الطوارئ في التدريبات قبل مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر حالة الطوارئ في بعثة الفريق قبل مواجهة صن داونز السبت المقبل بمدين بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا ، وبدأت حالة الجدية والتركيز في فريق الاهلي الذى يرغب في العودة للقاهرة بتأشيرة الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة مساء السبت الماضي.

وفرض مسئولو بعثة الاهلي على لاعبي الفريق قائمة الممنوعات التى شددوا على ضرورة تنفيذها في الفندق حتى يستمر التركيز والإنسجام في الفريق بما يُحقق أهداف الاهلي ، وفي مقدمة هذه الممنوعات عدم الخروج من الفندق خاصة في ظل حالة الإنفلات الأمني وحوادث السرقة التى تشتهر بها جنوب أفريقيا خاصة بعد السادسة مساءً كما طالب مسئولو البعثة من اللاعبين عدم التواجد في "لوبي" الفندق إلا خلال التجمع من أجل التحرك للتدريبات وكذلك عدم السهر حتى أوقات متأخرة حتى يحصل اللاعبون على الراحة التامة والتى تُساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم في التدريبات والمباراة المرتقبة.