«ملخص المبارة»..تشيلسي يقصي ليفربول من كأس الاتحاد بثنائية نظيفة

استطاع نادي تشيلسي حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه مساء اليوم الثلاثاء على ليفربول بهدفين دون رد.

سجل ثنائية تشيلسي كل من ويليان في الدقيقة "13" واللاعب روز باركلي في الدقيقة "64",وشهدت المبارة اصابة كلا من "كوفاسيتش" و "ويليان" لاعبا تشيلسي.

وتعد الهزيمة هي الثالثة على التوالي لليفربول في 3 بطولات، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، وأمام واتفورد بالدوري الإنجليزي والتي كانت الأولى بعد سلسلة امتدت إلى 27 مباراة متتالية.