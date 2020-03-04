شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب ملفا كاملا عن كل لاعب فى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد لفريق مصر للمقاصة، من جهازه المعاون تجهيز ملف كامل عن كل لاعب بالفريق وحالته الفنية والطبية والبدنية، تمهيدا لوضع برنامج تأهيل خاص لكل لاعب لرفع مستوى الفريق.

كما حرص جلال على دراسة مباريات الفريق الأخيرة فى الدورى بالفيديو والوقوف على نقاط الضعف فى الفريق أملا فى تصحيح المسار وأنقاذ الفريق من الهبوط .

عقد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة جلسة مع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى، وبحضور لاعبى الفريق.

وأكد عبد السلام أن مجلس الإدارة لديه ثقة كاملة فى المدرب إيهاب جلال والجهاز الفنى الجديد للفريق، لاستعادة الانتصارات لوجود تفاهم وارتياح كبير بين المدرب واللاعبين، مشددا على أن جلال يعد من المدربين الكبار على الساحة المحلية، وله نجاحات كبيرة سابقة مع الفريق ستكون قاعدة الارتكاز لإعادة الفريق لمكانته وسط الكبار.

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من جانبه أكد إيهاب جلال سعادته بعودته لتدريب المقاصة مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج تكاتف جهود الجميع، لاستعادة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق فى الدورى والابتعاد عن مراكز المؤخرة.

وأشاد جلال بجميع اللاعبين مؤكدا انهم من افضل العناصر فى الدورى المصرى ولكن يحتاجوا لمزيد من التركيز والإصرار .

وعلى الجانب الآخر أعلن وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن الفريق سيدخل معسكر مغلق لمدة أسبوع بمدينة الاسماعيلية بداية من يوم غد الأربعاء فى إطار الاستعداد لمباراة اسوان المقرر اقامتها يوم الخميس 12 مارس بالجولة 18 بالدورى.

وأوضح هويدى أن الجهاز الفنى يسعى من خلال المعسكر إلى رفع المعدلات البدنية والفنية بهدف رفع معدلات اللياقة والتركيز للاعبين، ويدرس الجهاز الفنى اقامة مباراة ودية أو أكثر على هامش المعسكر، استعدادا للدور الثانى للدوري.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة تدريبه فى الخامسة مساء اليوم تحت قيادة المدير الفنى إيهاب جلال وجهازه المعاون، وذلك على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى.