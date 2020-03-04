شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يونايتد يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل نيوكاسل يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «ذا هاوثورنس»، ضمن لقاءات دور الــ 16 من البطولة.

وأحرز أهداف نيوكاسل يونايتد، ميغيل ألميرون هدفين في الدقيقتين 33 و45، وفالنتينو لازارو في الدقيقة 47، فيما أحرز هدفي وست برومستش ماثيو فيليبس في الدقيقة 74، في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة 93، عن طريق كينثت زوهوري.

وغاب المدافع المصري أحمد حجازي عن المشاركة مع وست بروميتش في تلك المباراة بداعي الإصابة العضلية التي يعاني منها على مستوى القدم.

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