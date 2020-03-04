شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يُعلق على هزيمة ليفربول أمام تشيلسي: أشعر بالإحباط بعد «خطأين كبيرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إنه يشعر بالإحباط بعد خطأين «كبيرين» كانا وراء هدف تشيلسي الأول في مرمى فريقه في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، الثلاثاء. وأكمل تشلسي بضعة أيام صعبة على ليفربول بفضل هدفين من ويليان وروس باركلي ليفوز 2-صفر، ويصعد إلى دور الثمانية في البطولة الأعرق في العالم.

وتوقفت مسيرة ليفربول الخالية من الهزائم في الدوري الممتاز عند 44 مباراة متتالية بخسارته المفاجئة صفر-3 على ملعب واتفورد يوم السبت الماضي، ثم سقط مرة أخرى في ستامفورد بريدج اليوم.

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وقال كلوب: «الخسارة 2-0 ليست أمرا جيدا، ولكن يمكن شرح ذلك.. لقد ارتكبنا خطأين كبيرين خلال الهدف الأول». وأضاف في تصريحات عقب المباراة: «لقد كانت الأمور تمضي على هوانا لفترة طويلة لأننا كنا ندافع جيدا، لم يكن من السهل الحصول على الكثير من الفرص ضدنا. لكننا الآن نستقبل الكثير من الأهداف، هذا صحيح».

لكن المدير الفني الألماني أكد أنه ليس قلقا من فقدان قوة الدفع، وتابع: «لدينا دائمًا فرصة لاستعادته»، وذلك رغم تعرض الفريق لثلاث خسائر في آخر 4 مباريات.

ويقترب ليفربول بقوة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما، لكنه يواجه فقدان لقبه في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته ذهابا في دور الـ16 بهدف نظيف أمام أتلتيكو مدريد.