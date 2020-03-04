شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض أولى تدريباته في تونس استعدادا لموقعة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم فريق الكرة بالزمالك اول تدريباته في ستاد المنزه في تونس استعدادا لمواجهة الترجى مساء الجمعة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في ملعب رادس، حيث حقق الفريق الأبيض الفوز بثلاثية مقابل هدف في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد القاهرة الجمعة الماضية.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت تونس مساء امس الثلاثاء في طائرة خاصة وفرها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور من أجل السعي على راحة الفريق في ظل ضغط المباريات القوية خلال الفترة الأخيرة والتي حصد فيها الأبيض بطولتي السوبر الإفريقي على حساب الترجي في قطر ، والسوبر المصري بعد التغلب على الاهلي في الإمارات.

وحرص هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك على استقبال البعثة البيضاء في المطار ومعه أيمن حافظ المنسق العام للفريق الكروي واللذان توجها الي تونس منذ ثلاثة أيام لإنهاء الترتيبات والتجهيزات للبعثة الزملكاوية من حجز فندق وملاعب تدريب والاطمئنان الأجواء الأمنية والتنسيق مع السفارة المصرية هناك.

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وسيطرت حالة من التفاؤل والارتياح على فريق الزمالك بعد الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس النادي مع الفريق وصرف المستحقات ومكافآت السوبر الإفريقي والمصرى وأكد لهم ثقته في الاستمرار بالأداء الرجولي خلال موقعة رادس والتأهل لنصف نهائي دوري ابطال أفريقيا وحصد اللقب، كما حذر اللاعبين من الرضوخ للاستفزازات التونسية في الملعب وخارجه مطالبًا بالاستمرار على نفس السلوك والتركيز اللذان ظهرا عليه في مباراتي السوبر الإفريقي و ذهاب الابطال الأخير أمام الترجي، ووعدا بمكافات اكبر مضاعفة في حالة التأهل لنصف النهائي.

واختار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق 22 لاعبا ضمن البعثة بهدف التركيز في المباراة،حيث عقد جلسات مع جهازه المعاون قبل السفر التشاور حول مواجهة الجمعة خاصة بعد الاطمئنان على شفاء أوباما ومحمد عبد الغني، وهناك اتجاها للاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض به المواجهات الأخيرة أمام الترجي والذي يضم محمد ابوجبل ومحمد عبد الشافي وحازم امام ومحمود علاء والونش وطارق حامد وفرجاني ساسي واوباما وبن شرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، مع شيكابالا وكاسونجو واوناجم..حيث يعتمد كارتيرون علي تثبيت التشكيل والتغيرات ستكون طفيفة وفقا للخطة التي يجري عليها تعديلات من مباراة لأخرى مع مفاجأت واردة للتعامل مع الظروف المتوقعة برادس مع حالة الرغبة في الثأر التي تسيطر على جماهير الترجي بعد تفوق الأبيض عليهم في مباراتين متتاليتين بنتيجة 1/3.