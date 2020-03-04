شريف أشرف: رحيلي عن الزمالك أسوأ قرار في حياتي

قال "شريف أشرف" مهاجم الزمالك السابق والقناة الحالي، أنه نادم على الرحيل عن القلعة البيضاء واصفا رحيله بأنه أسوأ قرار في حياته.
وتابع "أشرف" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : فوجئت بأن حسام حسن مدرب الزمالك وقتها لا يشركني في الملعب رغم أني توقعت قبل توليه المهمة أنه يعلم إمكانياتي
وأضاف مهاجم الزمالك السابق : كان يجب أن أتحلى بالصبر قبل اتخاذ قرار الرحيل من الزمالك, معقبا : رحلت وتوقعت أن أستطيع حجز مقعد أساسي في أي فريق بحكم اسمي لكن ما حدث جاء عكس توقعاتي
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