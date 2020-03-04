شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرغب في التدريب على ستاد رادس مرتين قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك التدريب مرتين على ستاد رادس قبل لقاء الجمعة حتى يتأقلم اللاعبين على أرضية الملعب بشكل أكبر.

وتنص لوائح الاتحاد الافريقي على التدريب مرة واحدة على ملعب المباراة لكن المدرب الفرنسي يرغب في خوض أكثر من مران على ستاد رادس وذلك لامتصاص حالة الرهبة لدى البعض والتعرف على كل كبيرة وصغيرة متعلقة بأرضية الملعب للتعامل معها بشكل سليم.

حرص نبيل حبشى، سفير مصر فى تونس، على استقبال بعثة فريق الزمالك فى مطار قرطاج فور وصولها الأراضى التونسية، وحرص مع رجال السفارة على التواجد لإنهاء كافة الإجراءات سريعا ومعه هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، وأيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المسئول المالى.

وأكد نبيل حبشى، سفير مصر بتونس، أنه تم تخصيص صالة وصول خاصة لبعثة الزمالك، وذلك حرصا على السرعة والهدوء حول البعثة البيضاء.

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا. وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

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وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.

وتوجهت بعثة الزمالك، إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس، فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وسيخوض الفريق مرانه الأخير صباح اليوم، على ملعب النادى، على أن تتوجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التى وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.