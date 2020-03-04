شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اللجنة الأولمبية تكرم حسن مصصطفى لمساهماته فى الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

يقام حفل التكريم فى أحد فنادق القاهرة، وسط حضور كبير فى مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ورؤساء الاتحادات، وعدد من نجوم الرياضة والمجتمع لتكريم الدكتور حسن مصطفى صاحب الباع الطويل فى الرياضة المصرية، والذى كان له دور كبير على الصعيد المحلى والدولى للرياضة المصرية.

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يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة اليد قد منح مصر استضافة بطولة العالم لكرة اليد القادمة والمقرر إقامتها فى 2021، من خلال 6 صالات مغطاة. ويعقد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، اجتماعات بصفة دورية مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم القاهرة حضرها مؤخرا اللواء محمد نور المدير التنفيذى للوزارة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء على درويش مدير هيئة استاد القاهرة، وهدى أيوب رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، اللواء فوزى عطية مستشار الوزير للمشروعات، ومحمد نصر المستشار المالى للوزير، وحسين لبيب مدير البطولة وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء اللجنة المنظمة.

وكان الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى قد منح شرف تنظيم كأس العالم للرجال 2025 لثلاث دول مشترك بين (كرواتيا - الدنمارك - النرويج)، جاء ذلك خلال اجتماعه بمصر فى أحد فنادق التجمع الخامس.

كما تم إسناد تنظيم بطولة العالم للرجال عام 2027 (ألمانيا) والسيدات بالنمسا، فيما تم إسناد بطوله كأس العالم للسيدات 2025 لألمانيا وهولندا، بينما تستضيف سلوفينا كأس العالم للسيدات تحتً 20سنة وألمانيا الرجال 2023 فى ألمانيا والسيدات 2024 بمقدونيا، و2025 للشباب تحت 21 سنة فى بولندا.