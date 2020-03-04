شبانة: الموسم الذي قضيته مع جماهير الإسماعيلي أفسد الكرة في ذهني

أكد عبد الحميد شبانة، نجم الأهلي والمحلة السابق، أنه انتقل للنادي الإسماعيلي لأنه يقدم كرة القدم

التي يفضلها.وقال عبد الحميد خلال حواره ببرنامج الماتش: "انتقلت للإسماعيلي لأنه يقدم كرة القدم التي أفضلها، لكني فوجئت بأمور داخل الفريق عكس ما توقعت".

وأكمل : "جمهور الإسماعيلي كان يضع التشكيل للفريق على الفيسبوك، كما

أن الإدارة لم تكن تتواصل مع اللاعبين".

وتابع : "الموسم الذي قضيته في الإسماعيلي تسبب في إفساد كرة القدم في ذهني، وشيحة سبب عدم مشاركتي مع الفريق رغم قناعة طارق يحيى بقدراتي".

وأتم : "انتقالي للإسماعيلي هو ثاني خطأ ارتكبته بعد خطأ رحيلي عن الأهلي".