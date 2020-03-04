اتحاد الكرة ينظر تظلمي الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

تقدم نادي الزمالك بتظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على العقوبات التي وقعت على عدد من مسئوليه ولاعبيه نتيجة الأحداث التي وقعت بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت في 20 فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان النادي الأهلي تقدم بتظلم حول الموضوع نفسه، بعد الإطلاع على الأسطوانة المدمجة للأحداث، حيث سبق وأن أعلن الاتحاد المصري عن ترحيبه بإطلاع أي من

طرفي المباراة على محتواها والتي تم الحصول عليها رسميا، وذلك في مواجهة محاولات غير مبررة للتشكيك فيها، ثبت كذب ادعاءاتها.ومن المقرر أن يتم عرض التظلمين على لجنة الاستئناف بالاتحاد في اجتماع لم يحدد موعده بعد، حيث قام الناديان بتسديد الرسوم الخاصة بذلك.كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت فرض عقوبات على الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر المصري يوم 20 فبراير الماضي جاءت كالتالي:- إيقاف كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك لنهاية الموسم مع تغريمهما 100 ألف جنيه.- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه وعبد الله جمعة لاعب الأبيض 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 5 ألف جنيه لكل منهما.- إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.