رياضة | مفاجأة في التشكيل المتوقع لليون أمام باريس سان جيرمان في كأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في التشكيل المتوقع لليون أمام باريس سان جيرمان في كأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ليون ونظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري، في نصف نهائي كأس فرنسا.

ويقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والثانية عشر وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.

فيما تُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

التشكيل المتوقع لليون في مواجهة باريس يان جيرمان:-

سيغيب عن اللقاء كلا من؛ كونيه، وأديلادي، وديباي بسبب عدم تعافيهم من الإصابات، فيما لن يفتقد ليون إلى أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

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حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع: مارسيلو - جاسون ديناير - ماركال

خط الوسط: ماكسويل كورنيه - لوكاس توسارت - برونو

خط الوسط الهجومي: جيمارايش - حسام عوار - ليو دوبوا

خط الهجوم: موسى ديمبيلي - توكو إيكامبي.