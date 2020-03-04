رياضة | موعد مباراة باريس وليون اليوم| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون اليوم 4-3-32020 في كأس فرنسا والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة باريس وليون اليوم| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون اليوم 4-3-32020 في كأس فرنسا والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ليون ونظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري، في نصف نهائي كأس فرنسا.

موعد مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان في كأس فرنسا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والثانية عشر وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليون ضد باريس سان جيرمان في كأس فرنسا:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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وفيما يلي التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ليون:-

سيغيب عن الفريق في مواحهة ليون الثلاثي تياجو سيلفا، وداجبا، وموتينج؛ لمعاناتهم من الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الأخيره.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: خوان بيرنات - ماركينيوس - برينسيل كيمبمبي - توماس مونييه

خط الوسط: بابلو سارابيا - إدريسا جايي - ليوناردو باريديس - أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: كيليان مبابي - إدينسون كافاني