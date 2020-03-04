رياضة | عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وجود أزمة جديدة داخل النادي الأهلي، بِشأن رمضان صبحي قبل مواجهة صن داونز.

وقال شوبير خلال تصريحات إعلامية، إن رمضان صبحي يعاني من الإصابة في منشأ العضلة، وهذاالتزق يحتاج من 8 إلى 10 أسابيع للتعافي.

وأوضح أنه تحدث من قبل عن إصابة رمضان وقال إنها لن تقل عن 8 أسابيع، واليوم مر 10 أسابيع بالضبط على إصابة رمضان.

وأضاف:" اللاعب عاد بعد 6 أسابيع إلى التدريبات بعد شعوره بحالة جيدة وأنه قادر على خوض التدريبات بشكل طبيعي، وبعد الرجوع إلى أحد أخصائي التأهل في الفريق، حصل رمضان على الشارة الخضراء بمتابعة المران دون أي مشاكل.

وبعد مشاركة اللاعب في التدريبات شعر بأنه سيتعرض مرة أخرى للإصابة، وقد تتفاقم وتحدث له انتكاسة رياضية، الأمر الذي أدى إلى لاستبعاده من قبل رينيه فايلر، خوفا عليه.

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وعاد بعدها بيومين ليجرب حظه مرة أخرى ويكتشف مدى قدرته على التحمل والمشاركة في التدريبات، ليزف خبر سار للجماهير رمضان عائد أمام صن داونز.

لم تستمر الفرحة كثيرا، وجاءت الصدمة الكبرى للجماهير باستبعاده من قبل رينيه فايل المديرالتي للفريق، قبل مواجهة صن داونز في لقاء الذهاب التي انتهت في القاهرة بهدفين دون رد للمارد الأحمر، لعدم تماثلة للشفاء بشكل تام.

وعند التجهيز لموقعة الإياب واختيار القائمة فوجئ الجميع أيضا باستبعاد رمضان صبحي من القائمة التي سافرت إلى جنوب إفريقيا، بعد التأكد من الجهاز الطبي واللاعب عدم قدرته على خوض أي مباراة خلال الوقت الراهن.

ويستعد الاهلي لمواجهة صن دوانز بجنوب إفريقيا، يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أطبال إفريقيا.