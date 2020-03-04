شكرا لقرائتكم خبر عن أُنس جابر تدخل نادى الأربعين فى التصنيف العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت بطلة التنس التونسية، أُنس جابر، قفزة جديدة فى التصنيف العالمى الجديد، حيث كسبت 5 مراكز، ما جعلها تحتل المرتبة 39 عالميًا.

وبلغت أُنس أفضل ترتيب فى مسيرتها، حيث دخلت لأول مرة نادى الأربعين لأفضل 40 لاعبة حول العالم.

وتأتى هذه القفزة بفضل الإنجاز الذى حققته اللاعبة أُنس جابر، الأسبوع الماضى، فى بطولة قطر المفتوحة للتنس بإدراكها الدور ربع النهائى.

وتجدر الإشارة إلى أن أنس جابر، بدأت العام الجارى وهى فى المركز 78 عالميا، لتجد نفسها الآن فى المرتبة 39 بعد إنجازات تاريخية حققتها فى بطولات أستراليا المفتوحة ودبى وقطر.

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وكانت أنس جابر أكدت فى تصريح سابق لها أن هدفها قبل نهاية العام دخول نادى العشرين لأفضل 20 لاعبة فى العالم.

يذكر أن أنس جابر تبقى اللاعبة العربية الوحيدة التى اقتحمت نادى الأربعين، بما أن مواطنتها سليمة صفر كانت وصلت إلى المرتبة 75 عالميا فى يوليو 2001.

على جانب آخر، رحبت أسطورة التنس الألمانية شتيفى جراف بتغيير سطح الملعب الذى يستضيف فعاليات بطولة برلين للتنس والمقرر إقامتها من 13 إلى 21 يونيو المقبل.

وتعود بطولة برلين إلى أجندة بطولات الرابطة العالمية لمحترفات التنس هذا العام بعد غياب دام لأكثر من عقد كامل، حيث كانت آخر نسخة سابقة للبطولة فى 2008.

وكانت البطولة تقام حتى 2008 على الملاعب الرملية، ولكنها ستقام من الآن فصاعدًا على الملاعب العشبية لتكون أفضل استعداد لبطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى فى الموسم.

وقالت شتيفى جراف: «أهنئ المنظمين على هذه الفكرة». وأوضحت، فى تصريحات لصحيفة بيلد: «لدى ذكريات رائعة عديدة فى بطولة برلين. أشعر بسعادة بالغة لأن أرضية الملعب الجديدة ستساهم فى مواصلة التاريخ العريق للبطولة».