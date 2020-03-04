شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى مواجهة ليون ويوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض جان ميشيل أولاس، رئيس نادى أوليمبيك ليون الفرنسى، استبعاد خيار مواجهة يوفنتوس على أرض محايدة، فى إياب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا. وحقق ليون فوزًا مهمًا فى مباراة الذهاب التى أقيمت بفرنسا بنتيجة (1-0)، الأربعاء الماضى. ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى الإياب بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، وسط مخاوف من فيروس كورونا الذى انتشر فى إيطاليا وألغى على إثره الكثير من مباريات الكالتشيو. وقال أولاس، فى تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «الاتحاد الأوروبى هو من سيقرر أين سنلعب». وأضاف: «هناك بعض العناصر الجديدة التى يجب أن يتم تقييمها لأن فريق يوفنتوس تحت 23 عاما، دخل فى الحجر الصحى، إنهم قلقون بشأن إصابة 4 لاعبين». وتابع رئيس ليون: «اللاعبون الشباب يتدربون مع الفريق الأول، وبالتالى يمكن إصابتهم، سنرى ماذا سيحدث». وختم: «سأنتظر لسماع ما سيقوله الاتحاد الأوروبى، أتمنى أن تصل أخبار جيدة، وفى أسوأ الحالات، لا يمكن استبعاد أن نلعب فى أرض محايدة».

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