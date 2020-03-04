شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك لامبارد: «كيبا» مستقبل نادى تشيلسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد فرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، بسلوك كيبا حارس مرمى فريقه، مشيرا إلى أنه يملك مستقبلًا فى قلعة ستامفورد بريدج.

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ولم يشارك كيبا فى أى مباراة منذ التعادل 2/2 أمام آرسنال، يوم 21 يناير الماضى، وهى المباراة التى أتت بعد 4 أيام من ارتكابه خطأ متأخرا تسبب فى خسارة تشيلسى أمام نيوكاسل 1/0.وقال مدرب تشيلسى، بحسب ما نقل موقع «سكاى سبورتس»: «هو محترف كما توقعت، تدرب بصورة جيدة وحافظ على هدوئه ودعم الفريق، وقلت ذلك فى كل أسبوع، كونى أتعرض للسؤال عنه بشكل أسبوعى».

وعند سؤال لامبارد عما إذا كان هناك مستقبل لكيبا تحت قيادته، أجاب: «نعم، كل لاعب هنا يتحكم فى مصيره عن طريق الكيفية التى يلعب بها ويتدرب بها».

وأضاف: «هذا هو تشيلسى الذى يحاول تضييق الفجوة مع القمة، لا يوجد من يمكنه التراخى، نحن ندفع بعضنا البعض يوميا، وفى الصيف سننظر للمجموعة ككل بالطبع، ولكننا الآن لا ننظر لأبعد من مباراة الغد».