شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: لا نستطيع ضم لاعبين كبار دون التأهل لدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، إن فريقه اللندنى ربما يفشل فى اجتذاب مواهب كبيرة إذا ما فشل فى التأهل لدورى أبطال أوروبا هذا الموسم. وغاب آرسنال عن البطولة الأوروبية الأولى للأندية فى 3 مواسم متتالية، وقال مدربه الإسبانى إن الغياب للموسم الرابع ربما يكلف النادى كثيرا على المستوى المالى أيضا.

وردًا على سؤال حول تأثير التأهل لدورى الأبطال على تعاقدات النادى، قال أرتيتا: «لا شك فى ذلك. كل لاعب بالعالم يرغب فى الظهور بدورى الأبطال، وإذا طرح هذا الخيار على الطاولة، فإنه يعزز رغبة اللاعبين فى الانضمام أو تمديد عقودهم».

وودع آرسنال منافسات الدورى الأوروبى من دور الـ32 فى الأسبوع الماضى أمام أوليمبياكوس اليونانى، وهو حاليا يحتل المركز العاشر فى البريميرليج وسيكون الوصول للمربع الذهبى الذى يضمن له مكانًا فى دورى الأبطال بمثابة مهمة فى غاية الصعوبة. وأضاف أرتيتا: «نحن فى هذا الوضع لأننا لم نقدم نفس الأداء الذى قدمته فرق المربع الذهبى. هذه هى الحقيقة وعلينا مواجهتها». وقال آرسنال فى بيان، الأسبوع الماضى، إنه مُنِىَ بخسائر مالية قيمتها 27.1 مليون جنيه إسترلينى (34.76 مليون دولار) فى العام المالى المنتهى فى 31 مايو 2019. وأوضح أرتيتا: «الضرر الذى لحق بالنادى جراء غيابه عن دورى الأبطال للموسم الثالث كبير جدًا». وختم: «هيكل هذا النادى يقوم على التواجد فى دورى الأبطال. ويمكن تحمل الغياب لموسم أو اثنين، لكن بعد ذلك يتعين عليك البدء فى اتخاذ قرارات».