شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يواصل التربع على عرش التصنيف العالمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد النمساوى دومينيك ثيم إلى المركز الثالث فى التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين، ليكون أفضل مركز فى مسيرته حتى الآن.

ورفع ثيم رصيده إلى 7045 نقطة لينتزع المركز الثالث من النجم السويسرى المخضرم روجر فيدرر الذى يغيب عن الملاعب حاليا بسبب إصابة فى الركبة.

وحافظ النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش على موقعه فى الصدارة، إثر تتويجه بلقب بطولة دبى، يليه الإسبانى رافاييل نادال فى المركز الثانى برصيد 9850 نقطة.

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على جانب آخر، لم تبحث التشيكية بيترا كفيتوفا عن أعذار عقب خسارتها لقب بطولة الدوحة المفتوحة للتنس على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا، مؤكدة أن منافستها قدمت «مباراة مذهلة»، واستحقت الفوز باللقب.

وقالت كفيتوفا فى تصريحات عقب المباراة التى انتهت بفوز سابالينكا بمجموعتين دون رد (6-3)، و(6-3): «حسنا، فى المقام الأول، أرينا قدمت مباراة مذهلة. لم تمنحنى أى نقطة، وكان علىّ المخاطرة بالمجموعة الثانية».

وأوضحت: «سنحت أمامى فرص عديدة، لكننى لم أستغلها. هذا الأمر كان حاسمًا فى النتيجة، وأعتقد أنه ساعدها على الفوز».

وتابعت صاحبة الـ29 عامًا: «لكن بالطبع هى قدمت مباراة طيبة للغاية، كما فعلت على مدار الموسم، ولهذا فهى تستحق الفوز باللقب. سعيدة فى كل الأحوال بما قدمته على مدار هذا الأسبوع».

وأتمت المصنفة الـ11 عالميًا تصريحاتها: «فخورة للغاية بأدائى فى المباريات السابقة، مثل مباراتى أمام كارلا (سواريز)، والعودة فى النتيجة. لعبت وسط أجواء سيئة، ووسط رياح قوية لم تساعدنى».