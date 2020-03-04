شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يناقش تأثيرات «كورونا» على يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) على أنها ستناقش التأثير المحتمل لانتشار فيروس كورونا على نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

وستركز المحادثات الأولية فى الاجتماع المقرر بالفعل فى أمستردام، على بحث الاحتياطات التى ستتخذ أو السيناريوهات المرتبطة بإمكانية إلغاء البطولة.

ومن المفترض أن تقام نهائيات يورو 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو، فى 12 دولة أوروبية، وستفتتح المنافسات فى العاصمة الإيطالية روما.

وفى الأيام الماضية، شهدت إيطاليا تأجيل العديد من مباريات كرة القدم، منها مباريات فى دورى الدرجة الأولى، بسبب تسجيل حالات إصابة بالفيروس فى المناطق الشمالية من إيطاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن أمستردام ستستضيف اجتماع الجمعية العمومية لليويفا (كونجرس اليويفا) وقرعة دورى أمم أوروبا.

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فى السياق نفسه، ذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن المواجهة الودية بين منتخب «الأسود الثلاثة» ونظيره الإيطالى فى أول تحضيرات إنجلترا لـ«يورو 2020»، والمقرر لها 27 مارس المقبل على ملعب «ويمبلى»، أصبحت مهددة بشكل كبير بسبب تفشى كورونا.

وأضافت الصحيفة أن مباراة إنجلترا وإيطاليا الودية قائمة فى موعدها كما هى حتى الآن، ما لم يتلق الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم تعليمات بإلغاء الأحداث الرياضية فى بريطانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا بشكل كبير فى الفترة الأخيرة والذى أدى لوفاة 17 شخصًا على الأقل مع إصابة أكثر من 400 آخرين، وهو ما أدى إلى تأجيل العديد من مباريات الدورى الإيطالى وإقامة أخرى دون حضور جماهيرى.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا 4 مباريات ودية قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وذكر الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم أن منتخب إنجلترا سيفتتح مبارياته الودية، استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بمواجهة إيطاليا يوم 27 مارس المقبل.

منتخب إنجلترا سيخوض المباراة الودية الثانية يوم 31 مارس مع الدنمارك، بينما سيلعب مع النمسا فى الثانى من يونيو المقبل، فيما يختتم مبارياته الودية أمام رومانيا فى السابع من الشهر ذاته.

وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزى إلى جانب كرواتيا والتشيك وأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق، حيث سيلعب الفريق كل مبارياته على ملعب «ويمبلى»، فيما تلعب إيطاليا فى المجموعة الأولى مع تركيا وويلز وسويسرا.

وتقام يورو 2020 فى 12 مدينة أوروبية خلال الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو 2020، وتتبقى 4 مقاعد تحسمها تصفيات الملحق الأوروبى فى مارس.