شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يعلن قائمة مواجهتى توجو 22 مارس.. إصابة «حجازى» تزيد الأوجاع.. وصلاح ينتظم من بداية المعسكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، على عدم الاستعجال فى الإعلان عن قائمة المنتخب التى ستنتظم فى معسكر خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس الجارى، استعداداً لمباراتى توجو، فى إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، وفضل الجهاز الفنى الانتظار حتى يوم 22 مارس، للإعلان عن القائمة عقب مواجهة الزمالك وإف سى مصر، حيث يخشى حسام البدرى والجهاز المعاون له الإعلان عن القائمة قبل مباراة الزمالك، ثم يتعرض أحد لاعبيه للإصابة، ومن المنتظر أن يضم البدرى 22 لاعباً بالإضافة لثلاثة حراس مرمى، واستقر الجهاز الفنى على ضم ثنائى الجونة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق للمعسكر المقبل، بالإضافة لمصطفى محمد، مهاجم الزمالك، كما اقترب مروان محسن من الانضمام هو الآخر للقائمة بالرغم من الانتقادات التى يتعرض لها اللاعب بسبب تذبذب مستواه مع النادى الأهلى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تلقى فيه الجهاز الفنى صدمة بسبب إصابة أحمد حجازى، لاعب ويست بروميتش، فى العضلة الخلفية، والتى سيغيب على إثرها عن مواجهتى توجو بسبب عدم اكتمال شفائه، وتواصل حسام البدرى مع اللاعب من أجل الوقوف على حالته، ومن المنتظر أن يرسل اللاعب كافة التقارير الطبية الخاصة بالإصابة لتحديد مدى إمكانية مشاركته مع «الفراعنة» فى الفترة المقبلة.

فيما أبلغ محمد صلاح الجهاز الفنى بانتظامه فى معسكر المنتخب يوم 23 مارس، حيث يخوض اللاعب مواجهة مع ليفربول الإنجليزى فى البريميرليج أمام كريستال بالاس، وبعدها سيغادر للقاهرة، ويواجه الجهاز الفنى أزمة كبيرة بسبب ضيق الوقت خلال فترة الإعداد لمباراتى توجو، حيث إن الجهاز الفنى سيخوض 4 تدريبات فقط خلال المباراتين.