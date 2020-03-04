شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعالج مشكلة إهدار الفرص قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن حل لمشكلة إهدار الفرص التى تتاح للاعبين خلال المباريات وتحولت إلى صداع فى رأس المدير الفنى، بجانب أزمة الإجهاد التى تطارد اللاعبين نتيجة ضغط المباريات مؤخرا بجانب الضغوط النفسية خوفا من المواجهة المصيرية أمام صن داونز المقررة السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا والتى سيتحدد على ضوء نتيجتها موقف الفريق بالبطولة، وهو ما دفع المدير الفنى لتكثيف الجلسات مع اللاعبين لمطالبتهم بالتركيز فقط فى المباراة وعدم الانشغال بأى أمور أخرى قد تواجههم.

وركز فايلر خلال الجلسة التى عقدها مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وباقى أفراد الجهاز المعاون، داخل فندق الإقامة على مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالفترة التى تسبق مواجهة بطل جنوب إفريقيا، ومناقشة كل ما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.

ووضع فايلر برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، على أن يبدأ الفريق فى تنفيذه، وطلب المدير الفنى من اللاعبين التحلى بالشجاعة والتعامل بهدوء مع الضغوط المتوقعة لجماهير صن داونز التى ستحضر المباراة على ملعب لوكاس موريبى، وحرص فايلر على وضع برنامج يتماشى مع توقيت مواجهة صن داونز، حتى يعتاد عليه اللاعبون، قبل المواجهة المرتقبة المقرر لها الساعة الثالثة عصر السبت.

وخاض الفريق تدريباته فى الثالثة عصر أمس على ملعب كلية التكنولوجيا، (الجامعة) بمدينة بريتوريا، وذلك لتعويد اللاعبين على موعد المباراة الذى حددها نادى صن دوانز.

من ناحية أخرى، تسلم الجهاز الطبى للفريق تقريرا طبيا جديدا عن حالة حمدى فتحى، من الخبير الألمانى هيرمان ماير، الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه لإصابة أثناء وجوده فى معسكر المنتخب الوطنى.

وأكد ماير، فى تقريره، أن حالة حمدى فتحى مطمئنة إلى حد كبير، والبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يقوم بتنفيذه داخل مقر النادى فى القاهرة يسير بصورة نموذجية، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى وقت سابق.

وطالب هيرمان ماير باستمرار اللاعب فى تنفيذ الجزء المتبقى من البرنامج العلاجى والتأهيلى، وأبدى تفاؤله بتحسن حالة اللاعب بشكل كبير خلال التقرير المفصل قدمه للجهاز الطبى بالنادى.

وكان حمدى فتحى قد توجه إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى شهدت راحة تامة للاعب، استمرت ما يقرب من شهر ونصف، ثم بدأ فى المرحلة الثانية من البرنامج العلاجى، واشتملت على أداء فقرات علاج طبيعى، قبل أن يقوم بزيارة ألمانيا مؤخرا، للخضوع لفحص طبى جديد أكد تحسن حالته.

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على صعيد آخر، التزمت إدارة النادى الصمت تجاه استقالة تركى آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى، وذلك انتظارا لعودة محمود الخطيب من جنوب إفريقيا.

وكتب آل الشيخ على «فيسبوك»: «قررت بعد التفكير كثيرا تقديم استقالتى من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى الكبير، وأن أعود لصفوف الجماهير، مشجعا ومحبا».

كما نشر تركى خطابا رسميا للاستقالة عبر حسابه أيضا للتأكيد على ما أعلنه قبلها بساعات وأن الأمر لا رجعة فيه.

وتبحث الإدارة عن حل للإشكالية التى سببتها الاستقالة، حيث إن رفض الاستقالة للمرة الثانية يضعه فى حرج أمام الجماهير، وقبولها يخالف ما تم الإعلان عنه من قبل أن تقاليد النادى لا تسمح بقبول استقالة أو إقالة أى رئيس شرفى.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز، والحاسمة لتذكرة الصعود إلى نصف النهائى فى المشوار الإفريقى، مشيرا إلى أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين خارج حسابات الأهلى.

وقال مدير الكرة إن مباراة الذهاب، التى أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد، صفحة وانتهت فى حسابات الجهاز الفنى واللاعبين، ونخوض مباراة السبت المقبل كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز، ونرغب خلالها فى حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى نصف نهائى البطولة.

وأوضح عبدالحفيظ أن فريق صن داونز من أفضل فرق القارة السمراء بعد المردود الذى قدمه على الصعيد القارى، والذى انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسا قويا، وليس فريقا سهلا على الإطلاق.

وأكد مدير الكرة أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ونتيجة مباراة الذهاب خارج حسابات الأهلى الذى سيخوض المباراة المقبلة على أنها الأولى ويسعى من خلالها لتحقيق هدفه وبلوغ نصف نهائى البطولة.

وشدد عبدالحفيظ على أن الأهلى فى حالة من التركيز الشديد، وجميع اللاعبين جاهزون لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

من جهته، أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق، أن الفريق جاهز للمباراة والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.