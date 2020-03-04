نادى مصر يواجه جولدى في ثالث ودياته بمعسكر أكتوبر

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جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأربعاء ، فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال في ثالث ودياته بمعسكر أكتوبر نظيره جولدى ،فى إطار الاستعداد للدور الثانى بالدورى.

نجح فريق نادى مصر فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر الأحد، قبل أن يلتقى كوكاكولا أمس الثلاثاء ويختتم المعسكر بلقاء حرس الحدود غدا الخميس .

خسر فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال من نظيره إنبى وديا الخميس ٢/١ فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل الثلاثاء أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

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نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

وضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، ويتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.