الامارات | المنتخب يتجمع 16 الجاري في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتجمع 16 الجاري في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيتجمع في دبي 16 الجاري، في إطار تحضيراته للمباراتين المقبلتين أمام ماليزيا وإندونيسيا المقررتين يومي 26 و31 الجاري، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 ، وكأس آسيا 2023.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، من خلال التجمع المقبل، لتحقيق أهداف عدة، في مقدمتها الوقوف على جاهزية اللاعبين الذين سيتم اختيارهم في القائمة الجديدة، والعمل على خلق مزيد من الانسجام فيما بينهم، بجانب التعرف بشكل أكبر إلى العناصر الجديدة التي ستوجد في القائمة المقبلة.

يذكر أن المنتخب خاض حتى الآن أربع مباريات في تصفيات كأس العالم، ورصيده ست نقاط، إذ فاز في مباراتين أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا، وخسر في مباراتين أيضاً أمام كل من تايلاند وفيتنام.